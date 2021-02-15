莫里森稱沒好處　維省一帶一路協議或下月被廢

澳洲國會去年通過反滲透新法案，授予聯邦政府對地方與外國達成的協議否決權，取消與國家利益構成衝突的協議，維多利亞省與中國簽訂的一帶一路協議最快可能下月便被廢除。澳洲總理莫里森近日受訪質疑該個具爭議的協議並無好處，但他不會搶在法律程序前行動。

澳媒周一（15日）刊出莫里森的訪問，他稱不會搶先行動，法律程序要求省政府在3月10日前，就其與海外勢力簽訂的協議通知聯邦政府。但他明言，一帶一路協議不太可能會保留，雖然中國政府曾列澳洲的「罪狀」之一，就是聯邦政府破壞該協議。他稱看不到該協議的好處，反問因而衍生了甚麼代價，又稱會繼續評估有關協議。莫里森重申，其外交政策將決定澳洲與外國的關係，強調那是非常重要的原則，當中央政府與外國政府打交道時，必須要有一致的立場。

澳洲統計局的數據顯示，維省2018年10月與中國簽署一帶一路協議以來，對中國的貿易逆差惡化了25%，從中國進口商品及服務的價值，較出口至中國的價值累計多420億澳元（約2,532億港元）。維州貿易廳長帕庫拉（Martin Pakula）發言人解釋指，由於澳洲出口的天然資源大部分都在維省開採，故不能直接比較澳中貿易平衡和維省中國貿易平衡。但反對黨貿易事務發言人指，上述數據顯示一帶一路不利維省，只對中國有益。