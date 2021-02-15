最後兩艘056A護衞艦入列　命名「南陽」及「商丘」

內地傳媒周一（15日）報道，解放軍海軍最後兩艘弦號為619及618的056A輕型護衞艦，近日已獲命名「南陽號」和「商丘號」，並分別於上月底及本月初正式入列某護衞艦支隊服役。加上此前已服役的信陽號、三門峽號、平頂山號3艘056系列護衞艦，共有5艘以河南省省轄市命名。

報道指，雖然海軍在去年就已接收兩艘護衞艦，但其艦名在今年才陸續公布。據內媒記者從南陽市有關部門了解，該市從去年開始進行619艦艦名的標識設計等工作。至上月30日正式在海軍某基地舉行南陽艦的命名列裝儀式。隨着以上兩艦入列，以河南省省轄市命名的056系列護衞目前艦共有5艘。

據官方介紹，056系列導彈護衞艦是中國自主研發、自主製造並大批量裝備的1,000餘噸級近海艦艇，全系列分為056、056A兩型共72艘，構成國內近海防衞的主要力量。相比之下，056型主要用於近海防禦，負責日常巡邏任務，替換053H型護衞艦系列和037型獵潛艇系列艦艇，該型共建造22艘。而056A則在首型的基礎上加強反潛、掃雷能力，建造數量達50艘之多。