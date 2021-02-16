知名女聲優自爆曾參拜靖國神社　內地網民反應兩極

內地影音平台「bilibili」（嗶哩嗶哩，又稱B站）早前引進日本動畫《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》後，引發輿論風波之際，為《無職轉生》3大女主角之一「希露菲葉特」配音的日本知名女聲優茅野愛衣，因上周四（11日）除夕當天自爆曾參拜供奉了二戰甲級戰犯的靖國神社，結果引起內地網民激烈反應。

茅野愛衣上周四在其常駐的廣播節目《工作之餘祈願》（第152回）中透露，由於工作地點在靖國神社附近，她曾趁空閒前往參拜，並形容靖國神社是個「讓人心情好的地方」、「讓我們好好鞠躬行禮」。事件引起爭議後，該廣播節目仍正常更新，惟涉事短片已下架，貼文也被刪除，茅野愛衣未就事件回應。

內地網民就事件反應兩極，其中不少網民認為茅野愛衣在除夕當天透露相關消息，是「相當程度的挑釁及冒犯」，揚言會抵制。另一方面，茅野人氣高企，其多套配音作品在內地均具極高知名度，且深受動漫迷喜愛，也有大批粉迷表明力撐偶像，不會抵制。

據了解，茅野愛衣曾為多部著名日本動畫配音，單在2021年春季，除《無職轉生》外，還有《堀與宮村》、《弱角友崎同學》、《約定的夢幻島（第二季）》等，以往作品更是多不勝數，包括《刀劍神域》、《鬼滅之刃》、《為美好的世界獻上祝福！》、《齊木楠雄的災難》等。

惟有網民不完全統計，茅野愛衣參與配音、同時獲B站引進的動畫多達139部，幾乎涵蓋各大知名作品，一旦遭到全面抵制，B站恐受到毀滅性打擊。其中有網民調侃︰「應該把作品與聲優分開吧，抵制茅野愛衣的作品，索性不看日本動畫罷了。」