加拿大等58國發表宣言　阻部分國家任意拘留外國人

加拿大周一（15日）發起一項國際宣言，希望阻止部分國家任意拘留外國公民當成外交談判籌碼的行為。英媒報道，該倡議已獲58個國家支持，除加拿大和美國外，還包括英國、日本、澳洲，以及歐盟27個成員國幾乎所有成員。加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）強調，宣言並非針對任何國家；惟有加方官員稱，宣言可望向中國施壓，迫使中方盡快釋放囚禁超過兩年的加拿大前外交官康明凱與商人斯派佛。

加爾諾指出，任意拘留是令人無法接受的行為，是非法且不道德的做法，令所有國家的公民處於危險之中，必須停止。他重申，宣言未針對任何國家，目的是對拘留外國公民以及企圖這麼做的國家施以更多的外交壓力，同時向因外交利益而被拘留的人表明，「他們並不孤單，我們與他們並肩」。

報道又引述一名加拿大官員指，中國、伊朗、俄羅斯和北韓拘禁他國公民的做法引起關注，促成這項倡議。該官員又指，這項宣言可能有助向北京施壓，「我們希望讓他們感到有點不舒服，我們希望他們知道，有不少國家認為這種做法是令人無法接受的行為，期盼假以時日能促成行為的改變」。

此外，加拿大華為（Huawei Canada）副總裁艾略特（Morgan Elliott）接受媒體訪問時強調，華為太子女孟晚舟是無辜的，華為被美國前任政府利用為政治籌碼，她和康明凱、派斯佛被捕一樣是政治問題，希望3人均可盡快回家。