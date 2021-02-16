屋苑業委會向業主分紅　網民大呼「羨慕」

陝西西安市一個屋苑的業主委員會（下稱業委會），近日向業主派錢，有業主她激動稱事件令人意想不到。屋苑業委會主任表示，業主自治經營公司2020年初成立，目前結餘46萬餘元（人民幣，下同，約56萬港元），以後將每年向業主分紅。不少網民都認為事件實屬罕見，非常羨慕。

網傳影片所見，屋苑業主在業委會和物業的組織下，有序排隊領利是。不少人領到後情緒激動，李女士領到1,000元（約1,200港元），她稱：「從來沒有過，以前都是交錢。」有人領錢後數了又數。

業委會通告稱，由業委會管理及部分委員代全體業主持股的相關公司，經過一年努力，目前經營結餘約46萬元，同時屋苑被政府列入老舊屋苑改造項目。有網民解釋，「業主交錢給業委會持股，然後賺了，準備用於維修的時候又被政府納入老舊屋苑改造名單，所以修繕的錢不用花了這才省下46萬」。

有人指出，業委會與物業管理公司不同，前者是業主自己管理屋苑，「我姐家老屋苑也是業委會自治，以前物業每年都說錢不夠，自治後第一年有結餘了」，不少都希望這種模式能夠全國推廣，批評大多數物業公司只會收錢、服務質量卻很差。