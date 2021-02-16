當選世貿總幹事　伊維拉︰就職後首要工作是處理新冠疫情

經世界貿易組織（WTO）特別會議協商後，尼日利亞前財長伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）周一（15日）當選世界貿易組織首位女性及黑人總幹事。伊維拉接受英媒採訪時表示，上任後首要工作是處理新冠肺炎疫情，並與成員合作，解決疫情帶來的經濟衝擊。

伊維拉指出，就職後首要任務是確保世貿組織更加努力，處理新冠肺炎疫情。她強調，有信心她的工作優次與美國拜登政府一致，當務之急是確保世貿組織如何令所有國家，以公平且可負擔的方式，獲得新冠疫苗、治療和診斷方案。

伊維拉又指，她已與美國貿易代表署的顧問進行「非常良好的交談」，「他們希望能使世貿組織重拾初衷」。她期待與世貿成員一起，制定及實施讓全球經濟再次發展所需的政策。

另台媒引述知情人士指，伊維拉在競選期間，曾與台灣常駐世貿組織代表團及台北方面密切互動，並承諾將公平對待台灣，才獲台灣支持出任總幹事。

中國商務部新聞發言人周二（16日）形容，伊維拉當選是「眾望所歸」，中方將以實際行動支持她展開工作，並期待她履新後，促進WTO盡快恢復正常功能，推動WTO在抗疫合作、經濟復甦方面發揮更大作用。