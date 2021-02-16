男童樂園玩滑梯手指遭夾　指甲脫落血流不止

春節期間不少家長會帶孩子到遊樂場。上海一親子樂園上周六（13日）有一名4歲男童在排隊玩滑梯時，將手指伸進鐵欄縫隙，結果被夾導致整片指甲脫落，當場血流不止。樂園負責人稱事後立即將孩子送院，並與家長商討賠償。有記者周日（14日）前往該樂園，發現發生事故的滑梯仍然開放。

據了解，該滑梯設施在入口位置設有一道鐵欄分隔排隊的小童，每次放行三人。被夾傷手指的男童父親湯先生表示，該鐵欄約1米高，而鐵欄之間的縫隙足夠讓小童的手指伸進，最終導致這次事故。湯先生的兒子在事故中中指和無名指受傷，其中中指傷勢較重，指甲整片脫落並有部分肌肉缺損，幸手指無斷裂風險，後續要靜養恢復。

涉事樂園負責人朱先生向記者表示，事發時因排隊的小朋友較多，工作人員未及時注意到男童將手指伸進鐵欄縫隙。事發後樂園已第一時間配合家長將孩子送院，又表會積極配合男童的後續醫療費及其他相關費用。

據了解，樂園事後已替涉事鐵欄加裝海綿，原來的工作人員也經已調離一線崗位，樂園同時增加滑梯入口的工作人員數目。針對園方的安排，湯先生希望有關部門對事件進行調查，以避免同類安全事故再次發生。