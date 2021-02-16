台連續4日零確診　世衞獲批疫苗數量仍有待確認

台灣的中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周二（16日）表示，當地已連續踏入第4天零確診，希望能繼續維持成果。桃園醫院最後2宗的採檢結果顯示，檢驗者並無染疫。

陳時中表示，這是台灣第4日踏入「歸零」，桃園醫院感染事件剩餘的2宗採檢結果出爐，證實兩人並無確診；而剩下的最後2宗血清檢驗，預計會在當日採檢完畢。而據台灣先前最高的零確診則是連續6天，發生在去年8月23日至28日。

另外，世界衞生組織（WHO）在周一（15日）批准及授權英國藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗緊急使用，台灣為首批的疫苗受益地區。疫情檢測組組長周志浩表示，目前尚未確實知道WHO獲批的疫苗數量，但有與對方取得聯繫，台方目前正在填報有關資料。

有媒體問及，南韓開打阿斯利康疫苗後暫沒有讓長者接種，台灣是否要跟進？陳時中則表示，台灣目前還未正式接種，屆時將會依據其他國家的科學性資料跟報告作為參考，再經由專家做出整體建議才決定接種方案。