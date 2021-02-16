內地劇對白涉歧視菲律賓人　平台道歉下架

內地影視平台愛奇藝一齣青春校園劇《撲通撲通喜歡你》，本月6日正式首播後，有網民在社交平台Twitter指該劇內容涉及歧視菲律賓人，發起罷睇。據報愛奇藝近日向菲媒發聲明就事件道歉，並表示已將該劇下架。不過，有網民指該劇仍然可以在愛奇藝平台被搜尋。

該劇首播後，有網民在Twitter發布劇集的截圖，劇中一名女角正試穿不同衣服，男主角則逐一品評。期間女角穿上一條裙子時，男主角竟稱「你看起來像一個菲傭」。網民認為該對白對菲律賓人「是非常無禮和不尊重的」。另有網民在影視平台MyDramaList上留言，「這是我看過的，非常侮辱人的第一部劇」，又指有很多菲律賓人都看中國劇，但因為這句對白，認為該劇應下架。

直至上周五（12日），愛奇藝在菲媒刊登聲明稱，意識到該劇集中一個場景抹黑了菲律賓海外工人，強調無意冒犯平台的菲律賓訂戶並使他們感到不安，對事件表示抱歉。平台又稱該劇已被下架，未來將努力確保此類事件不再發生。

據知該劇改編自作家寧雨沉人氣小説《校草來襲，神經丫頭有點甜》，由西島執導，由羅正、季美含、李莎旻子、文淵、陳鶴一等年輕演員擔演。