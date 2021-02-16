翁丁老寨大火揭消防池無水　疑村民過節做飯挪用所致

擁有超過400年部落歷史的雲南臨滄市滄源佤族自治縣勐角民族鄉翁丁村老寨，日前發生大火，致村內的寨門、茅屋等建築物被燒毀。翁丁村寨主楊建國表示，起火時村民曾使用村內的消防栓（港稱街井）救火，但消防栓出水少且很快停止出水。村委會副主任肖金芳推測，村民生活用水不夠，平時會使用原應注入消防水池的水，或導致是次無可挽救的結果。

翁丁村原來有105戶，在旅遊業興起後，大部分村民搬遷至新村，只剩下17戶仍在老寨居住。楊建國表示，搬到新村的村民每戶每天可以派一人回到老寨的房屋，晚上會回到新屋，遂在發生火情時無人發現。該村房屋多是用茅草做屋頂，大火借風勢迅速蔓延，火勢一發不可收拾。當地村民表示，曾將消防栓連接着寨子東部一個高地處的消防水池，但不知道甚麼原因，射水10分鐘後便無水。

肖金芳表示，部分村民當時從寨外圍的消防水池取水滅火，原本村內的消防水池平時都會注滿，或因村民過年燒火煮飯致用水量較大，擅自挪用消防用水。另加上村內道路狹窄，消防車無法駛入，大火燒毀情況嚴重。

楊建國表示，當地政府為推廣旅遊業，帶來更多經濟收益，讓民眾搬離村落，平日再每戶派1人返回舊屋，每日可獲60元人民幣（約73港元）。有專家分析，翁丁村老寨在旅遊開發後處於「人村分離」狀態，村的守護者和村分開，令翁丁村變得脆弱不堪，才會幾近全毀。