深圳金融業協會爆性醜聞　副會長涉性侵女員工遭舉報

深圳市證券業協會一名張姓前女員工，去年實名舉報遭協會副會長、秘書長李鵬性侵。深圳證監局紀委周一（15日）表示，已收到相關舉報，並立即按程序啟動了核查。據了解，李鵬於去年10月已被免去協會秘書長職務，不再擔任協會日常工作。

內地社交網上周六（13日）流傳一封由張女撰寫的舉報信《關於實名舉報深圳市證券業協會常務副會長、深圳證監局監管幹部李鵬以辭退逼迫女下屬發生性關係的説明》，內容指李男以強迫女下屬發生性關係，恐嚇否則將其辭退。發信日期為去年10月16日，信中又提到，張女於法國排名前五商學院碩士畢業後，於2019年8月考入深圳市證券業協會，該協會卻一直未與張女等同批入職員工簽定僱用合約。

2020年3月，張女在未犯任何合作錯誤的情況下被李男要求離開協會。她表示，自己拒絕其後遭減工資、強制休假。同年5月，李男在協會辦公室強迫張女與他發生性關係。之後，協會才與張簽訂僱用合約，而她事後亦一直被迫與李保持着不正當關係。直至去年7月，張女因抵受不住壓力從協會離職，卻仍被李男糾纏，她遂決定寫信舉報，事件其後在微博發酵。

深圳證監局周一表示，事件目前正進行核查，如確認為事實，將依規依紀進行處理。據深圳市金融監督管理局消息，去年8月26日該局黨組書記劉平生赴深圳市證券業協會、深圳市銀行業協會、深圳市外資金融機構同業公會調研，了解行業協會工作發展情況時，李鵬以深圳市證券業協會常務副會長兼秘書長身份出席會議。