商場拒速遞員進入購物　要求先脫制服涉歧視惹爭議

上海一名張姓速遞員欲進入商場購物，惟遭保安員攔阻，並要求脫下制服才能進入，事件在網上引發職業歧視爭議。張男事後稱，並不要求商場作出賠償，只希望對方道歉，以示對他和速遞行業的尊重。

內媒周二（16日）報道，事件發生在上周六（13日），張男當日收工後，打算給妻子購買唇膏作情人節禮物，但當進入商場時，保安員突然上前阻攔，並要求他脫下制服，否則不准進入。張先生感到受歧視，於是與對方爭論並用手機拍下影片。網傳影片可見，張男質問對方敢不敢在門口貼上告示，寫明「閃送員（兼職速遞員）與狗不得入內」，這樣他保證以後不進來，否則會叫更多速遞員到商場。

該保安員當時表示自己沒說過該句話，但張男追問對方為何要他脫衣服（制服），並質疑對方明顯歧視自己的職業。張男周二受訪時表示，當日上班時穿上較少衣服，而晚上天氣稍涼，遂穿上制服進入商場。當保安員把他叫停時，他已表明自己並非工作，而是購物，但對方卻叫來更多人把他攔住，直至商場有關負責人到場才將包圍張男的人勸走。商場客服事後回應，目前確有規定速遞員、送外賣員不准進入商場，但春節後規定或有變更。

事件引起網民關注，有網民質疑商場的做法，「打工人為何難為打工人」、「快遞這職業有甚麼問題」、「商場工作人員是甚麼樣的高級工種嗎」、「自以為是上層人的人」。但另有網民表示，內地多個商場疑因新冠疫情關係，要求速遞員在室外交室，涉事保安或因此才拒絕張男進內。