網民揭商店賣冒牌酒　與澳洲名牌葡萄酒相似

中國自去年11月開始，對澳洲葡萄酒徵收高額關稅，令冒牌紅酒有機可乘混入市面。有網民近日在社交網發文，指在海南省某商店裏，發現冒牌葡萄酒，酒瓶的包裝風格和澳洲有名牌子產品高度相似。

內地傳媒周二（16日）報道，一名駐華外媒記者周日（14日）在Twitter推特上發文：「這是在海南發現的，必須承認，我從來沒見過這種澳洲商標。」其商標將澳洲有名品牌奔富（Penfolds）英文單詞中的幾個字母，修改成Penfunils和Benfolds。他坦承，自己在澳洲從未見過以上兩個牌子的酒。

擁有奔富品牌的富邑集團Treasury Wine Estates表示，正在調查相關假冒產品。集團發言人指，公司非常重視針對奔富品牌的任何侵權行為，將繼續在包括中國在內的全球市場上投入大量資金，執行品牌保護計劃，集團團隊也將進一步調查此案。

奔富是澳洲最古老及最大規模的釀酒廠之一。在今年1月，廣州海珠警方先後在廣東、上海、江蘇等多個省市，搗毀9個生產及銷售假冒某進口知名品牌紅酒的據點，查獲一批涉案價值近1.3億元（人民幣，約1.6億港元）的假紅酒。據警方公開的照片顯示，當中包括奔富的冒牌酒集團。