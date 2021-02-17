內地加強打擊煙火爆竹　網絡平台禁售「鋼絲棉煙花」

內地在農曆新年期間，加強打擊違法燃放煙花爆竹。國務院安委會周二（16日）組織召開專題會議，部署查處打擊涉及冷光煙花和「鋼絲棉煙花」生產運輸銷售等違法違規行為，同時印發通知，強調目前在實體店面和網絡平台銷售的鋼絲棉煙花，需全面下架並妥善處置。

通知指出，近期一些地方違法違規生產運輸銷售冷光煙花，網絡平台大量銷售「鋼絲棉煙花」，其安全風險問題突出。當中，鋼絲棉煙花是易燃危險物品，燃燒溫度高達2,000℃以上，極易引發火災或造成人身傷害，曾引發多宗特大火災事故。當局強調，各地安委會要牽頭協調，排查上述兩種煙花的違法違規行為，嚴格落實縣級屬地監管責任。

對鋼絲棉煙花，當局要求要按易燃危險物品嚴格管理，依法打擊將鋼絲棉當作煙花生產、銷售、燃放等行為。目前在實體店面和網絡平台銷售的鋼絲棉煙花，要全部下架並妥善處置；對各類違法違規行為，依法給予治安管理處罰及追究刑事責任。惟通知發出後有內地傳媒記者發現，至深夜11時許，多間網購平台仍可如常購買鋼絲棉煙花。

據內媒介紹，鋼絲棉煙花是由超細低碳鋼製作而成，故不會對大氣環境產生污染。只要「甩」動點燃後的鋼絲棉，讓其接觸空氣中的氧氣，就會自動製造出大量超細鐵水，效果如同傳統「打樹花」一樣，點點火花落地後反彈，絢麗奪目，在近年大受內地民眾喜愛。