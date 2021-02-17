罕見黃牛6年生6胎　農民大讚極品

按照中國曆法，今年是辛丑牛年。在中國農村，農民都倚賴牛協助耕種。在湖南隆回縣，農民楊親烈飼養的一隻黃牛，除盡好耕田的本分外，更是少見的多產牛媽媽，多年來為楊男帶來可觀的收入。

2015年，家住隆回縣高平鎮上坪村5組的楊親烈，花了5,000元（人民幣，下同，約6,000港元）買下一隻當時只得兩歲的黃牛。楊男指該牛的特點是聽話。他每次帶着該牛到田裏幹活，牛總是在他的視線範圍內吃草。當楊男回家時，牛只要看不到主人便會着急地自己回來。楊男稱，該牛每年要幫忙耕種5、6畝田地。

但最讓楊男驚喜的是，該牛甚為多產。從買入那年開始，該牛每年都誕下一胎，6年間連續誕下6隻小牛，而且一直按照一雄一雌的性別規律，換言之已誕下3隻公牛、3隻母牛。楊男指，黃牛最近一胎是於去年臘月十二日（即西曆1月24日）所生。楊男已先後賣掉4隻牛犢，共賺取約4萬元（約4.8萬港元）。

一般母牛要兩、三年才生一胎，像楊男的牛每年生一次，真是牛中的極品。楊男稱，他最牽掛的就是家裏的牛。他平日到縣城探望子女，基本上都不會過夜，因為擔心家裏的牛餓了，與子女吃過飯便急急忙忙趕回家。他又覺得牛通人性，人對牛好，牛也會對人好。