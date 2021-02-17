內地新增7宗輸入確診　中疾控公開通化1傳141疫情細節

內地周三（17日）公布新增7宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，分別出現在廣東和四川。中國疾病預防控制中心近日在官方英文刊物中發表論文，披露早前在吉林爆發的超級播傳疫情細節，指一名來自黑龍江的林姓個體營銷者，在多次針對中老年人士的推廣活動中，造成至少141宗相關感染病例。

中疾控中心稱，該名44歲林姓男子是某保健品的推廣導師，從去年12月23日到今年1月3日，多次乘坐火車和飛機往返山東、山西、河南和黑龍江。今年1月9日，他到達吉林省通化市，並在隨後兩天共進行了3次培訓。翌日他因肌肉疼痛和其他症狀，去了一家藥房買藥，然後一連兩日再進行3場講座。據知舉行講座的場地門窗緊閉，林男亦未佩戴口罩。

文章指出，造成這次超級傳播的因素有三個：第一，林姓在1月10日和11日舉行講座時，可能正處於感染初期，也最具傳染性。其次，參加講座的大多數是長者，年齡中位數為72歲。據早前報道，講座以贈送雞蛋作招徠，因而令很多長者中招。第三，講座進行時間長，並在狹小的密閉空間中舉行。參與者欠缺個人保護措施，也沒有保持社交距離。

據國家衞健委稱，廣東和四川各新增6宗和1宗境外輸入病例，上海新增5宗境外輸入疑似個案，另全國新增6宗無症狀感染個案。至今內地累計89,795人確診，當中4,636人病亡。