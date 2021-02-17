中國太空人開展出艙訓練　料明年建成太空站

中國載人航天工程辦公室近日表示，目前執行中國太空站建造階段載人飛行任務的首批太空人，經過1年已基本完成預定科目訓練，正開展出艙活動等訓練。按照太空站建造規劃，今明兩年中國將接續進行11次飛行任務，並於2022年前後完成太空站在軌建造的目標。

據指，當前中國載人航天工程，已經全面轉入建造太空站的準備階段。太空站核心艙等各艙段研製進展順利，太空應用系統正在開展太空站科學實驗設施研製，以及運營階段應用任務論證工作。太空站等載人航天器的研製工作由中國航天科技集團五院負責，目前大小組合段總裝和地面設備正有序進行。太空站核心艙發射場試驗隊和飛控試驗隊也進入衝刺備戰階段。

中國航天科技集團一院則負責長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭的研製工作。春節期間，執行太空站任務的三型運載火箭團隊如常按計劃進行各項任務。目前，執行神舟十二號和神舟十三號太空船發射任務的長征二號F遙十二、遙十三運載火箭已整裝待發，執行天舟二號貨運飛船發射任務的長征七號遙三火箭正在進行全箭總裝，即將執行太空站核心艙發射的長征五號B遙二運載火箭，春節期間正運往發射場。

此外，文昌發射場試驗隊已進場執行任務；酒泉發射場試驗隊已基本完成準備。當前，太空應用系統核心艙任務產品已順利通過出廠評審。