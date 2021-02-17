台500萬劑BNT疫苗合約遭大陸阻撓　陳時中：打亂計劃

台灣早前擬向德國BioNTech採購500萬劑新冠肺炎疫苗，惟台灣的疫情指揮中心指揮官陳時中周三（17日）表示，原本合約簽定在即、新聞稿都寫好了，卻因大陸介入生變，雙方至今未有簽約，打亂台灣在疫苗上的布局。對於外界質疑疫苗採購等資訊不透明，陳時中表示，「我是有苦難言」。

上海復星醫藥集團去年曾發布公告稱，已與德國生技公司BioNTech簽訂協議，若相關疫苗批准上市，將可獲得該公司授權在大陸及港澳台獨家開發和發售。陳時中早前公布，台灣預計向國際洽購2,000萬劑疫苗，包括通過COVAX全球疫苗計劃全球分配機制獲得，向英國牛津大學及阿斯利康(AstraZeneca)合作研發的疫苗和德國BioNTech採購。

陳時中周三表示，台灣早在去年就和德國BioNTech公司直接洽購500萬劑疫苗，但對方已將包括台灣在內的大中華地區代理權都授權給上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中，一路都很擔憂有外力介入，才遲遲未公布廠牌。惟目前在簽約前夕，陳時中指對方突然停止簽約，想必是「有人不希望台灣太高興」。