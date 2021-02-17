台海巡艦加「台灣」字樣　恐增兩岸衝突風險

台灣的海岸巡防署日前下令將所有海巡艦船側的文字標識，從現有的「R.O.C. COAST GUARD」上，加上「TAIWAN」（台灣）字樣。據台媒稱，有關決定是由政府高層下達，目的是避免與中國大陸海警船混淆。台灣的總統府發言人張惇涵周三（17日）也在社交網發文證實，作出這決定的「政府高層」，就是台灣的蔡英文總統本人。但有智庫研究員擔心此舉恐令兩岸衝突風險上升。

有台媒記者周二（16日）發現，正泊靠在基隆台船維修廠進行檢修的新北號，船側塗上「TAIWAN」字樣。張惇涵證實報道，指去年12月11日蔡英文前往高雄主持安平艦下水禮時便下達指示：「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」

有專家認為，事件與大陸福建海事局於本月部署首艘5,000噸級大型海事巡航救助船「海巡06」，並宣稱將在台灣海峽執法有關。台媒引述民進黨立委趙天麟稱，近年來台灣政府不論在外交或護照政策都加強台灣元素，海巡署作為「第二海軍」，做法屬於一貫政策。

但國民黨立委陳以信則認為，台海巡艦現有塗裝與大陸海警船原本就不同，官方稱執法上會與陸方艦船「混淆」是聞所未聞，希望此舉非出於意識形態的考慮。另國民黨智庫高級助理研究員揭仲也提醒，當下兩岸政治互疑嚴重，擔心此舉恐對兩岸海上執法單位在台海搜救聯繫造成不良後果，甚至引發陸方越界執法作為報復。