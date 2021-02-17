台已婚男參加毒品性愛派對斷正　5仇家嘲笑兼追斬至死

台灣台南市一名31歲王姓男子，周二（16日）被警方查獲參加毒品性愛派對，事後趁機逃離現場，被多名仇家到場嘲笑。事件愈演愈烈，最終變成街頭追殺，雙方發生爭執，均有受傷，王男被5人持刀追斬殺害。警方周三（17日）回應稱，目前已逮捕3名涉案男子，被送院戒護就醫，另有2人仍然在逃。

警方初步調查發現，案發原因疑為死者王姓男子在農曆新年期間到時鐘酒店參加毒品性愛派對，被警員發現。王男逃逸後，剛好遇見余姓、蘇姓等多名男子，王男向對方揮刀，刺傷多人後，反遭對方持刀追殺1公里。

王男逃跑時，遇到兩名合乘電單車的男大學生，前者要求對方將他載離現場，反遭多人開車追撞，致電單車車身嚴重扭曲變形。其中一名男大學生見事態嚴重跳車逃走，直到駛入停車場，另一學生見王男摔倒在地後亦逃離現場。多名男子見王男躺在地上，繼續用刀捅向後者，見對方重傷不斷流血，才開車逃離現場。

王男在逃跑過程中，曾要求路人撥打電話給妻子，可惜未能接通，警方根據電話號碼與王妻聯絡後，確認死者的身份。警方表示，死者身中多刀慘不忍睹，致命傷為心臟被刺，不排除兇器是開山刀。警方事後亦找到疑兇棄置街頭的紅色私家車，車頭被撞至嚴重損毀，車頭燈留有駭人的血掌印。