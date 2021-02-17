深證協上司性侵下屬風波　兩事主各執一詞

深圳市證券業協會副會長李鵬近日被女下屬舉報性侵，並已於去年10月被免去協會秘書長職務。李周二（16日）回應內媒查詢時，強調自己是遭污衊和誹謗。至於張姓女事主則表示，希望到深圳監證局再做一次筆錄，換取一個公正的調查結果。

李男向記者表示，目前仍歸屬於深圳證監局。在事情澄清之前，不便在公開場合發表任何看法。他稱自己也是第一次看到舉報信原文，相信局裏、紀檢單位會有公正、詳實的調查。但他強調「肯定我有冤」，因深圳任何一個組織都有專門的紀檢，任何人都不可能違規違法後，還可以逃出法律的制裁。同樣地，任何人也不能利用媒體隨意造謠。

張女則表示，李男被免職後她才向深圳證監會舉報，所以李男的免職與自己無關。她表示去年10月29日第一次到證監局做筆錄，因為沒經驗，沒回答幾個關鍵問題，因此她今年1月7日再向該局發送補充資料，也就是網上流傳的舉報信內容。她指之所以願意公開這些涉及大量個人隱私的敏感內容，只是想換取一次再做筆錄的機會。

張女又稱，當她首次向證監局舉報後，李男曾約她見面，稱自己患上癌症，且親人去世，希望與張女私下和解，問她是要錢還是工作，並給了她1.5萬元人民幣（約1.8萬港元）。本月4日，李男再給她發訊息，指他接受了證監局對其內部退養的安排，又繼續表示可給她介紹工作或給錢，令張女感到受辱。據她了解，另一名曾在協會工作的女員工也以性騷擾為由告發李男。