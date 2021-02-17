華《海警法》實施致局勢緊張　日方：不排除使用武器

中國《海警法》自本月初實施以來，海警船連日進入釣魚島（日稱尖閣諸島），致中、日關係進一步緊張。日本海上保安廳長官奧島高弘周三（17日）表示，針對《海警法》實施，日方不排除會在國際法允許的範圍內，「使用武器」。另外，台灣駐美代表蕭美琴強調，日方必須就釣魚島局勢保持警惕，對衝突表示擔憂。

據共同社報道，中國海警船周一及周二（15日及16日）期間，接近在釣魚島附近海域作業的日本漁船。乘搭漁船的石垣市議員周二晚上向當地媒體透露，中方船隻曾接近至距離40至50米的地方，在該海域停留時間長達約23小時，直言那不是能安全捕撈的環境，「感覺是在發威，前來威壓」。

報道又指，奧島高弘周二在記者會上提到，鑑於中國《海警法》在本月1日施行，中方允許有關部門在執法時使用武器。他表明，日方為應對《海警法》，會遵循國際法有關法律原則，不排除對入侵釣魚島及附近海域的船隻使用武器。同日，日本防衞省統合幕僚長山崎幸二與美軍參謀長聯席會議主席以視像形式會談，是美國總統拜登政府上任以來，日美國防最高領導之間的首次會談，雙方就《海警法》交換意見，確認「反對試圖在東海及南海，以力量單方面改變現狀」的立場，並一致同意在印度太平洋有關地區部署美軍是至關重要，有必要進一步加強日美關係。

另外，蕭美琴周二接受共同社採訪時指出，美國大多黨派已認識美國支援台灣的必要性，以及大陸向美國提出的多領域挑戰。她表示，美國前總統特朗普政府曾推進的對華強硬路線和擴大支援台灣，拜登政府也正繼續開展，只是手法上多少存在差異。她又提到，大陸《海警法》致地區緊張局勢升溫，有可能會發生偶發性事態：並表示歡迎美國、日本、澳洲、印度組成「四方安全對話」，藉以加強印太地區的安全。