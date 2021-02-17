台增1宗境外輸入　患者自美國返台探親

台灣周三（17日）公布新增1宗新冠肺炎境外輸入病例，50多歲的台籍女患者，去年10月曾在美國染疫，康復後於去年11月返台探親，因返美需要在周一（15日）自行採檢後再次確診。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，患者長期居於美國，去年10月17日曾出現喉嚨不適，同月21日在美國檢出染疫後，在家中自主隔離，同年11月14日及18日兩次檢測均未驗出受感染。她在去年11月27日返台探親，入境後至住處居家檢疫，迄今無症狀，她因近日需返美而自費採檢，於周三（17日）確診。目前，指揮中心已掌握個案接觸者共12人，其中7人為同住家人，列居家隔離；5人為非同住家人，列自主健康管理。

另針對部立桃園醫院的群聚感染個案，目前已全部完成採檢，經採檢3,024人，確定全部無染疫，已無新增感染。21名確診個案中有6人已解除隔離，尚有2人在深切治療部。陳時中表示，桃園醫院感染事件是過去一年來對台灣最大的衝擊，醫師染疫對醫院威脅大，也有患者、陪病家屬，但因患者進進出出，病毒容易被帶到社區。