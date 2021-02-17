華留學生無做新冠核酸檢測　遭美國大學開除處罰

內媒周二（16日）報道，一名在美國留學的中國籍陳姓博士生，疑因不知校方更改新冠肺炎規定的情況下，去年秋季學期未有按照要求進行核酸檢測。校方隨後追究責任，陳某向研究生僱員組織（GEO）求助，惟雙方出席與校方的聽證會上疑遭一錘定音，直接被開除一年學籍。目前，上訴兩次不果的陳某及其母親或會面臨遣返回國。

涉事留學生陳毅東（Yidong Chen，音譯）在美國伊利諾伊州大學厄巴納-香佩恩分校（UIUC）就讀，他在上個春季學期因照顧母親及躲避疫情，留在家中上課及完成研究工作，符合校方規定的「100%遙距工作則毋須進行檢測」要求。惟至去年12月21日，他卻遭通知自己違反規定，即沒有在秋季學期開始時參與校方的集體檢測。

陳男事後向GEO求助，後者除了在官網發出請願信外，亦在請願網站召集聯署。報道指，校方在聽證會上只問及與事件無關的提問，GEO代表亦不得發言，陳自辯的時間及機會不多，整場聽證會不足10分鐘便結束，而校方得出的結果是開除陳男的一年學籍，且即時生效，需撰寫兩篇1,000字檢討書、在大學警方監督執行下不得踏入校園，以及做80小時社區服務等處罰。