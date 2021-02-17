台擬東沙群島3月軍事演訓　展開對海實彈射擊

解放軍多次派出軍機、戰機飛入台灣的西南空域，兩岸局勢持續緊張。台灣的海委會海巡署近日通報，將於3月分別在東沙群島及南沙群島，進行今年第一季的軍事演訓，執行全島防衞火砲武器對海實彈射擊。

據台媒周二（16日）報道，負責實施演訓的海巡署東南沙分署指出，東沙群島的演訓時間分別在3月1日及9日，其時段均為早上8時至晚上9時，屆時將會進行年度火炮射擊訓練，其危險範圍半徑由東沙群島向外海延伸8海里；最大彈道高為12,000呎。南沙群島的演訓時間則定於3月23日及30日的上午8時至晚上8時，射擊危險範圍半徑為太平島向外海延伸5海里，最大彈道高度亦為12,000呎。

有台媒指出，上述實彈射擊訓練為每季一次，屬於例行性操演。由台灣的國防部派員登島輔訓，但東沙群島目前仍駐有因應區域情勢而「移訓」的海軍陸戰隊等部隊，外界研判台軍、海巡有共同操演的可能性。

另外，台灣的國家中山科學研究院亦將在本月23、24日，下月3、4日，將在東部花蓮外海實施特種導彈驗測；此外，台海軍司令部本月22日下午將在台灣上空及周邊海空域，動員機艦進行專案空層空域操演，範圍包括巴士海峽及西南防空識別區。