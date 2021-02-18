網上平台公布新春數據　逾8萬人次搜索「一個人過年」

內地短片平台抖音周三（17日）公布本年農曆小年至大年初四的統計的《2021抖音春節數據報告》（下稱《報告》），本年的拜年短片數量或因政府呼籲的「就地過年」緣故，市民以數碼形式過年，與去年同期相比增加11倍，用戶合共生產了1.3億條拜年短片。

內媒報道指，因疫情關係而用短片拜年成為了新習俗，其中「健康」一詞就成為最受歡迎的祝福語。在各省份中以河南、江蘇及山東為發布短片最多的三甲。不少年輕人首次不回家過年，而「一個人過年」的搜索詞則被搜尋了8萬次；就地過年的相關短片則獲8,846萬的點讚量，其中逛公園、看電影、健身運動、學習及滑雪則佔據頭5位。

此外，報告也提到有至少有上百萬用戶透過短片學做賀年菜，其中排名頭10的菜餚包括小酥肉、佛跳牆、紅燒肉、餃子、湯圓等，而紅燒肉就被搜尋了101萬次。響應就地過年，旅遊景點如大唐不夜城、西湖、蝶湖森林公園、廣州塔和迪士尼度假區都是打卡的前5名；搜索最多的城市則為廈門、萬寧、石家莊、北京及深圳。