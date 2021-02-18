愛沙尼亞：中國挑動美歐分歧　欲製造由北京主導的世界

波羅的海國家愛沙尼亞的對外情報單位周三（17日)在一份報告中指出，中國影響力日增，又指中國希望有「一個遭噤聲且由北京主導的世界」。

外媒指出，愛沙尼亞一直以來主要把關切焦點放在鄰國俄羅斯，但近幾年愈來愈公開談論中國影響力；而愛沙尼亞對外情報局周三則在其年度報告中指出，「中國主要目標為製造美國和歐洲之間的分歧」，而「中國非常了解，一個分裂的歐洲將是個虛弱的對手，其反抗中國的力道不可能跟美國一樣強烈」，又指一旦外國「實行中國（提倡）的外交政策教條，或是創造一個『命運共同體』，將產生一個遭到噤聲、由北京主導的世界。」

情報局的首長馬蘭（Mikk Marran）也在報告序言中稱，中國的活動「每年都引發新的安全問題」，而「中俄合作變得緊密，雙方關係則主要是北京主導」。報告也提到，全球日益仰賴中國科技，還說中國正「依循俄羅斯的前例」散播不實資訊。

另一個波羅的海國家立陶宛亦有防範中國的舉措，該國周三以國家安全理由，禁止中國同方威視技術股份有限公司（Nuctech）的荷蘭子公司，向該國機場供應行李掃描器。