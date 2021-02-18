加國眾院財委會籲政府退出亞投行　促「警醒」對華政策

加拿大眾議院財務委員會周二（16日）在一份報告中，建議加拿大退出由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）。屬執政自由黨的委員會主席伊斯特爾（Wayne Easter）表示，加拿大政府是時候在對華政策上「警醒」，並認清事實。

財務委員會質疑，亞投行實際上是否能幫助亞洲國家改善生活質素，還是只是被北京利用來推動其「一帶一路」計劃，以擴大中國的全球經濟和軍事影響力。伊斯特爾周二受訪時表示，加拿大需要認識到中國對西方民主國家的嚴重威脅；加國政府應要知道如何面對中國滲透加拿大、以及在加國影響力日增的問題，這些問題包括華裔加拿大人受到恐嚇，以及中國透過加拿大的大學獲得先進技術等。伊斯特爾批評，加拿大至今仍允許大學與中國電訊設備巨企華為合作進行研究項目。

加拿大總理杜魯多政府在2017年出資9.95億美元（約77.6億港元）加入亞投行，但其後不僅遭到在野保守黨反對並呼籲退出，加拿大外交部也發出警告，稱北京創建亞投行的部分原因，是「利用其經濟實力來獲得區域影響力，並將其治理模式輸出到世界各地」。