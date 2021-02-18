聯合國批新冠疫苗分配不公　促建立全球機制

聯合國安理會周三（17日）就新冠肺炎疫情和疫苗等問題，舉行網上公開會議，聯合國秘書長古特雷斯關注全球疫苗分配問題，並呼籲20國集團建立緊急任務小組，為全球疫苗接種計劃制訂落實和融資方案。

安理會本月輪值主席國英國外長藍韜文主持會議，美國國務卿布林肯、中國國務委員兼外交部長王毅，以及10個國家的外長或部長通過視像發言。古特雷斯稱，當前疫苗接種工作「嚴重不平等且不公正」，全球已接種疫苗人數中75%都集中在10個國家，相反仍有130多個國家尚未獲得疫苗。他表示，國際社會共同建立新冠疫苗獲取機制，是為防止病毒在較為貧困的地區肆虐和變異，威脅現有疫苗和治療手段的效果，最終令疫情在富裕地區捲土重來。

王毅表示，中方開展新冠疫苗國際合作，從不謀求任何地緣政治目標，從不盤算獲取任何經濟利益，也從不附加任何政治條件。提到破解疫苗赤字，加大對發展中國家的扶助時，他認為各方應攜手抵制疫苗「民族主義」，促進疫苗公平合理分配，尤其是實現在發展中國家包括衝突國家的可及性和可負擔性，不讓一個有需要的國家被落下，也不讓任何等待疫苗的人被遺忘。

林布肯則表示，為了更好地了解這次疫情，並為下一次大流行做好準備，所有國家都必須公開任何疾病爆發最初階段的所有數據。他強調，世衞組織正在進行有關疫情起源的專家調查，以及即將發表的報告，必須獨立且不受干涉。