黔東南州前發改委主任劉光涉貪　曾收226瓶茅台

貴州省黔東南苗族侗族自治州（黔東南州）發改委前主任劉光，前年10月因涉嫌違紀違法受查，去年4月被通報開除黨籍及職務。中國檢察網近日公布其受賄案起訴書，首次公開他曾收受他人財物近128萬元（人民幣，下同，約156萬港元），當中包括226瓶茅台。

劉光於1966年在湖南出生，擁碩士研究生學歷，先後任黔東南州凱里市環保局局長、市發改局局長，黔東南州發改委副主任、州環保局黨組書記、局長，2017年7月任黔東南州發改委黨組書記、主任。去年6月，貴州省遵義市餘慶縣人民檢察院就劉光涉嫌受賄罪一案提起公訴，指他擔任上述職務期間，為他人謀取利益和收受他人財物。起訴書指他受賄財物中，逾六成為涉黑人士楊某甲所送。

2017年9月，劉光和時任黔東南州應急管理局黨組書記、局長任家洪，受楊某甲請託，幫助劍河縣某公司成功競投劍河縣一幅土地。同年12月，楊某甲給劉妻送上80萬元（約97.6萬港元）。起訴書又指，向劉光行賄的人當中，約八成都曾向他送過茅台酒；劉光多年來累計收受價值超過32萬元（約39萬港元）的茅台酒。

另外，近日茅台集團總工程師、首席質量官王莉，獲貴州省科協推薦入圍中國工程院增選院士名單。消息一出引發爭議，有人甚至調侃其為「白酒院士」。內地官媒發表評論指，院士是中國科技界最高榮譽稱號，獲推薦者都是對推動國家和社會科技進步有建樹的科技工作者。推薦釀酒技術研究員評選院士，一方面會令人質疑評選標準，也恐令獲推薦人任職的公司獲益，認為相關各方應審慎處理。