武漢病毒研究所可再獲美資助3年　監察組織促叫停

中國科學院武漢病毒研究所被指是新冠病毒的源頭，中美為此爭論不休。美國國家衞生研究院（NIH）周三（17日）向美媒證實，該研究所透過非牟利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance）資助研究蝙蝠冠狀病毒，2014至2019年間獲美國政府60萬美元（約468萬港元）資金，相關撥款去年4月終止。有獨立監察組織呼籲華府不應再撥款資助，並展開獨立調查。

報道指，生態健康聯盟早在2014年獲美國國家過敏和傳染病研究所撥款370萬元（約2,886萬港元）研究資金，惟涉與武漢病毒研究所關係密切。NIH以該聯盟在華工作與機構計劃的目標和優先次序不符為由終止撥款；同年7月告知聯盟如能滿足某些條件，將可恢復撥款，其中之一是安排獨立小組前往武漢病毒研究所調查，以確認新冠病毒源頭。

武漢病毒研究所持有的有效外國研究所證明將在2024年1月31日到期，意味可繼續收取來自美國公帑用作研究；而生態健康聯盟已收到總計1.1億美元（約8.5億港元）資金，最新的750萬美元（約5,850萬港元）撥款將用作建立新興傳染病研究中心。政府網頁USASpending資料顯示，該聯盟最後向武漢病毒研究所撥款是在2019年5月。NIH未有確認，武漢病毒研究所目前是否直接或間接地接受美國研究活動資金。

該聯盟主席達斯札克（Peter Daszak）是本月到訪中國的世界衞生組織新冠病毒溯源研究聯合專家組成員之一，據報他早在調查結果公布前，就向白宮表示應「盲目接受」世衞報告，即病毒不太可能由武漢病毒研究所洩漏。達斯札克更指NIH條件荒謬，私家偵探不是他的工作，又強調新撥款不會用於中國的任何研究。