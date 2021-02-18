緬軍被指獲5中國國企提供軍火　商業夥伴涉香港資金

緬甸軍方發動政變激起多地示威，局勢持續不穩。外媒周三（17日）引述緬甸公民團體的報告指，至少有5間中國國營企業為緬甸軍方，提供常規武器和相關物品，成為其主要支援方。而緬甸軍方112間重要商業夥伴當中，有20間涉及中國內地和香港的資金。

自由亞洲電台引述「為緬甸公義」（Justice for Myanmar）發表的報告指，有16間外國企業向緬甸軍方供應軍火，其中華企有5間佔最多，包括中國北方工業公司（NORINCO）、中國航空工業集團（AVIC）、中國航天科技集團（CASC）、中國航天科工集團（CASIC）及中航技進出口有限責任公司（CATIC）。其次是印度、以色列、俄羅斯和新加坡，各佔兩間企業，北韓、烏克蘭等亦各有一間。

「為緬甸公義」發言人聲稱，中國北方工業公司向緬軍售武，緬軍則用以對付人民，該公司又在當地營運萊比塘銅礦等兩個銅礦，驅逐原居民和污染環境。發言人引述聯合國真相調查委員會指，緬甸軍方利用與中國貿易的收入，支持在緬甸北部及若開邦軍方與武裝組織交火，又指國會不能干涉軍方和相關企業的生意，無從得知國防軍總司令敏昂萊的個人收益。

報告又引述緬甸投資暨公司管理局（DICA）的公開資料指，緬甸軍方的112間重要商業夥伴中，超過九成與緬甸兩大軍企MEHL和MEC有商業合作。多間涉及中港資金的公司榜上有名，包括營運萊比塘銅礦的萬寶礦產（香港）銅業有限公司、揚子礦業有限公司、宇通客車、緬甸世紀燎原針織廠等，當中至少9間屬紡織公司，而緬甸軍方正是主要透過與中國在成衣製造貿易獲利。