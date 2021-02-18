不評論拜登言論　台外交部指美對台安全承諾不變

美國總統拜登日前接受當地電視節目訪問，表示他不會公開抨擊大陸領導人在香港和台灣的行動，有報道認為其言論反映美國政府對台立場有變。台灣的外交部北美司司長徐佑典周四（18日）表示，他不方便為白宮就報道評論，但強調美對台安全承諾不變，兩地關係持續健康發展。

徐佑典當日在台外交部記者會上稱，拜登上任經已一個月，這段時段台美關係持續穩健發展，正反映台外交部之前所說，台灣對美國的聯繫工作一向是不分黨派，也尋求兩黨對台支持。他指出，拜登及多名美國官員在不同場合或專訪，均展現對台海形勢的高度關注，又強調美國對台灣支持堅如磐石，並將支持台灣的國際參與。

拜登曾在電視節目談到，大陸欲成為世界領導者，必須獲得其他國家信任，只要其持續進行與基本人權背道而馳的行動，便很難如願；又稱不會公然反對大陸領導人在香港、新疆與台灣所做的事，但對方也明白不同國家地區有不同的規範，各國領導人必須遵守。徐佑典回應稱，在與拜登政府交往過程中，台方認知到美方對台安全承諾仍存在。被問美國宣布重返世界衞生組織和台灣加入該組織等問題時，徐表示美國政府和國會均曾表態支持台灣的國際參與，相信未來將繼續。