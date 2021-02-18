美前國務次卿伯恩斯　成駐華大使主要候選人

美國駐中國大使一職仍然懸空，美媒周三（17日）引述兩名白宮人士消息報道，曾任負責政治事務的國務次卿、在總統拜登競選時的外交顧問伯恩斯（Nicholas Burns），成為美國駐華大使的主要候選人；美國國務院和白宮未有置評。

消息指，拜登政府希望挑選一名具豐富外交經驗的人擔任該職，而伯恩斯符合標準。他曾在美國國務院駐外事務處工作長達26年，1997年至2008年先後出任美國駐希臘大使、美國常駐北約代表及國務次卿，目前是美國哈佛大學甘迺迪政府學院教授。

報道指拜登政府繼續對華的強硬立場，同時或尋求在氣候變化等問題上與中國合作，所以美國駐華大使將成為中美之間的重要溝通橋樑。有專家分析指，無論誰擔任該職，都會對拜登的對華政策產生影響力。

拜登團隊預計需時數周確定駐華大使人選，至於其他駐外大使候選人，包括芝加哥前市長伊曼紐爾將出任駐華或駐日大使；拜登的前國家安全顧問史密斯（Julie Smith）將出任常駐北約代表等。