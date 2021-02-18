反美教授分享德州斷電苦況　網民質疑其立場

上海復旦大學經濟學院兼職教授陳平，曾多次發表反美言論，向來以鮮明的反美立場見稱。惟美國德薩斯州近日因寒流發生大停電，陳平向內地傳媒分享當地生活情況，遭網民批評作為「反美鬥士」的他竟長居美國，更質疑其一貫的立場。

內地傳媒周二（16日）刊登德州大規模限電的情況，訪問現居當地奧斯汀的陳平，他透露困在居所無法出門，自己的「現代化」新家面臨能源危機，只有電爐，沒有天然氣和其他能源；商店的蠟燭、打火機等可用作取暖的商品均被掃空，正準備斷水斷電斷信號的生活。他事後又在其微博分享近況，並貼出自己與新家的合照。

惟報道刊登後，惹來內地網民的批評。有網民在微博指摘，一向反美的陳平卻遷居美國是虛偽的做法，認為他應更貫徹自己的立場；「陳老是去美國體驗生活的嗎？」、「一個住在美國的人跟我們拚命說愛國也是很諷刺，買房在美國、住在美國就別叨叨，虛不虛偽？」，

陳平同時又是北京大學經濟學院兼職教授、清淡節目《眉山論劍》主持人等。他時常發表反美言論，去年更在一場公開演講中，稱中國每個月2,000元人民幣（約2,400港元）的收入，遠比美國月收3,000美元（約2.34萬港元）還要幸福許多，又形容當時美國生活水深火熱，強烈反美的言論經常引起各界回響。