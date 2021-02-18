茅台高層選工程院院士惹議　官媒發聲促「慎之又慎」

茅台集團總工程師、首席質量官王莉，日前獲貴州省科學技術協會提名為中國工程院院士候選人，引起利益輸送爭議，王莉更被外界調侃為「白酒院士」。內地官媒周三（17日）發文，籲各方在面對公眾質疑時，要「慎之又慎」。

貴州省科學技術協會周四（18日）表示，推選符合院士增補的相關流程；名單是由省科協副主席等12名專家評審，已考慮候選人的科技獎項、發明專利、論文著作、工程設計等方面的重要成果。公開資料顯示，王莉現年48歲，曾獲得多項國家級、行業和貴州省級獎項。

然而，消息卻引發公眾質疑。有人指出，茅台在貴州連續3年納稅第一，批評提名是利益輸送。更有人翻查同名單學者的科研成果，發現王莉至今論文數僅52篇，與名單上另一候選人馬建鋒的逾400篇低，質疑王莉資格不符。

官媒評論認為，院士是中國科技界最高榮譽稱號，獲推薦者都是對推動國家和社會科技進步有建樹的科技工作者。推薦釀酒技術研究員評選院士，一方面會令人質疑評選標準，難以代表國家目前科研方向，也恐令獲推薦人任職的公司獲益，認為相關各方應審慎處理。中國工程院周四亦強調，名單尚在公示階段，王莉未正式入圍。