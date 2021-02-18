台軍無人機墜毀引發火警　中科院：控制系統異常

位於台灣台東市的活水湖，周四（18日）晚間有飛機墜落，引發火警。據台媒報道，墜落的飛機是台灣軍方的騰雲無人機，幸未有造成傷亡。中科院晚上證實墜毀意外，指因控制系統異常，導致無人機在迫降過程中撞樹毀損。

報道指，騰雲無人機墜毀在活水湖森林撞毀多棵樹木，機身多節斷裂，現場雜草叢生，濃煙不斷，警方及消防趕往現場滅火。現場相片可見，現場滿是支離破碎的機身殘骸，殘骸上印有「NCSIST ASRD」字樣，以及青天白日滿地紅旗。有附近居民表示，當時聽到一聲疑似爆炸聲的巨響後，就發現不遠處冒出大火，軍方人員也趕抵現場。

中科院表示，無人機在周四下午於台東志航基地起飛執行例行訓練，傍晚6時33分因控制系統異常，依標準作業程序迫降，原定降落在台東森林公園草地，惟期間觸及樹木造成機體毀損，現由警方封鎖現場，本院工程人員已抵達現場善後。該型無人機為初期發展的原型機，專門提供執行各項專案任務之測試機及人員訓練用途，強調本次意外不影響大型無人機之研發計劃。

台灣的軍備局委託中科院研發的騰雲無人機，去年起在台東志航基地密集測試，日前亦被當地軍事迷拍攝到有3架無人機停放在上述基地。該無人機由於外形酷似美國日前宣布售台的MQ9「死神」武裝無人機，因此被軍事迷稱做「台版死神」；如測試後符合需求，預計最快能在2024年量產。