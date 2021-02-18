桃園醫院群聚感染案　料明天逐步恢復營運

台灣的衞生福利部桃園醫院上月發生新冠肺炎群聚感染個案，引起全台恐慌。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周四（18日）表示，桃園醫院預計將於周五（19日）起逐步恢復營運，專責病房將縮小規模、隔離病房暫不開放，等運作順暢再視情況調整。

陳時中表示，桃園醫院雖然將於明天恢復營運，但將接受病人量將減少，「不會一開始就火力全開」；暫不開放隔離病房，專責病房也會先縮小規模，看醫院運作情況作滾動式調整。桃園醫院表示，為了貫徹防疫，台陸軍傍晚已派出化學兵再次消毒，為重新啟動做好準備。

桃園醫院在上月12日起發生群聚感染，院內感染擴散到患者家戶，共造成21人確診，其中1人病亡。至周三，官方宣布完成醫院採檢工作，未有發現院內接觸者及有關人員染疫，經專家實地巡檢後，確認可恢復正常營運。

另外，台灣陸配（大陸配偶）子女，因疫情無法滿足在台居留183天規定，導致下期居留證申請的排序得往後延。台灣的陸委會周四指出，移民署希望能彈性處理居留、定居的相關規定，現正完備後續行政作業，預計近日會刊登政府公告實施。