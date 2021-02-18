《民法典》實施　專家：家長擅用8歲以上子女利是或屬違法

農曆新年派利是給小朋友，是不少家庭的傳統禮儀。內地《民法典》自今年1月1日起實施，當中規定滿8歲的孩子是「限制民事行為能力人」，可獨立運用自己收益。有內地法律專家表示，家長不可以隨便使用孩子的利是錢，不排除會觸犯法例。

中國政法大學教授夏吟蘭表示，《民法典》對於民事法律行為作出一個三級的規定，第一級別是「完全民事行為能力人」，即年滿18歲以上人士；第二級別是「限制民事行為能力人」，即滿8歲以上的小朋友；第三個級別就是8歲以下是「無行為能力人」。她認為，8歲是內地目前將「限制行為能力」和「無行為能力」設為的一個「分界線」。

夏吟蘭指出，限制民事行為能力人即是可以獨立實施純獲利益的民事法律行為。而利是屬於純獲利的行為，孩子收到的利是錢可以交由父母保管，但家長不能使用、花費該筆利是錢。

如擔心子女保管利是會出現亂花錢的情況，家長也毋須擔心。《民法典》還規定，限制民事行為能力人可以獨立實施的行為也要與他的年齡智力相應。所以孩子能自由支配多少利是錢也要根據年齡、家中的財務狀況等情形具體對待。如果超出範疇，仍需由監護人代理或者經過同意、追認才可使用。