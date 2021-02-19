人大代表建議開放東北生育限制　國家衞健委︰可探索

近年來，東北地區人口持續減少，受到外界關注。近日有全國人大代表建議，全面開放東北地區的生育政策限制；對此，國家衞健委周四（18日）回覆，指有關建議具參考價值，可組織專家研究探索，提出實施全面生育政策的試點方案。

國家衞健委指出，東北地區人口總量減少，折射出區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性、系統性問題。隨着資源枯竭和國家產業升級轉型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的工作，只能外流到經濟更好、工資更高的地區。東北邊境地區的生育政策已相對寬鬆，例如夫妻雙方均為邊境居民，則生育3名孩子，惟生育意願不高，究其原因是經濟、社會等因素已成為影響生育的重要因素，特別是經濟負擔，生育政策對生育行為的影響已大為減弱。

當局表示，提高生育水平的關鍵，是順應群眾期望，解決家庭生育養育子女的後顧之憂。衞健委認為，東北地區可深入研判全面開放生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響，做好政策調整後人口變動測算以及開放生育政策所需的配套文件，並評估政策變動的風險後，提出試點方案。

國家衞健委強調，該委將繼續加強區域人口發展戰略研究，指導各地結合實際，積極構建支持家庭生育的制度體系，進一步激發生育潛能，促進人口長期均衡發展。