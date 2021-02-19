美媒：世衞專家疑鼬獾與兔子　在武漢市場將新冠病毒傳人

報道指，世衞專家將鼬獾（上）與兔子（下），列為疑似將新冠病毒傳給人類的動物。

美國傳媒周四（18日）報道，追查新冠肺炎疫症源頭的世界衞生組織專家已縮小範圍，將中國湖北省武漢華南海鮮批發市場販賣的鼬獾與兔子，列為疑似將新冠病毒傳給人類的動物。

《華爾街日報》報道，世衞團隊對疫情源頭有多種假設，仍不確定新冠病毒是先從華南海鮮市場的動物傳給人類，還是早已在其他地方傳播。但他們從現有證據下手，對可能成為傳播媒介的動物，已有更深了解。

世衞科學家認為新型冠狀病毒最有可能源於蝙蝠，透過養殖場或市場的另一種動物傳播給人類，也懷疑新型冠狀病毒可能藉中國非法野生動物交易散布。而早前到了中國調查的世衞團隊成員則表示，需要進一步調查武漢華南海鮮市場販賣的鼬獾、兔子與其他動物供應商。

參與調查的動物學家達斯札克（Peter Daszak）說，華南海鮮市場冷凍庫發現的動物屍體中有鼬獾，新冠病毒檢測雖驗不出病毒，然而鼬獾仍可能是病毒宿主。鼬獾與鼬鼠、水獺同屬鼬科，在中國主要分布在華南地區，雖然是保育類動物，但常被獵捕作為食物或毛皮交易。

達斯札克表示，華南海鮮市場也有兔子蹤跡，而兔類很容易新冠病毒。團隊中的荷蘭病毒學家科普曼斯（Marion Koopmans），也將華南海鮮市場中的鼬獾與兔子列為疑似帶有並傳播新冠病毒的動物。

此外，因為歐洲發現新冠病毒在水貂與人類間來回傳播的案例，世衞調查人員也希望中國大規模檢測境內水貂養殖場。

達斯札克說，華南海鮮市場10個販賣野生動物的攤販供應鏈，包括廣東、廣西、雲南內的養殖場，這些中國省區毗鄰越南、老撾和緬甸。達斯札克指這是重大發現，因為雲南省的蝙蝠中，發現兩種與新冠病毒高度相似的病毒。他和其他團隊成員亦說，疫源調查也需要追查其他國家，特別是泰國、柬埔寨等近期發現類似冠狀病毒的東南亞國家，但調查其他國家的做法，並不能詮譯成疫情「不源於中國」或是「源自某地」。

另有報道指，世衞專家組組長昂巴雷（Peter Ben Embarek）稱，世衞不會跟進中國所指，新冠病毒最初可能經是由冷凍食品傳入中國的說法。他表示，2019年病毒仍未傳播至全球，中國以外的食物處理廠亦未有爆發疫情，「因此病毒由此路徑傳入中國的假定，並非我們要追查的事」。