內地新增10宗輸入確診　調查指醫療人員接種疫苗意願低

內地周五（19日）公布新增10宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。由內地疾控中心出版的《中國疫苗和免疫》雜誌，於周四（18日）在網上發表論文稱，高學歷和醫療人員接種新冠疫苗的意願較低，建議當局制定策略增強市民的信心。

過去一日，內地新增輸入確診個案以上海佔最多，有7宗。天津和湖南則分別出現兩宗和一宗；同日新增8宗境外輸入無症狀感染病例，無新增疑似病例或死亡個案。至今內地累計89,816人確診，當中4,636人病亡。

題為《浙江省醫療衞生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查》的論文，作者來自中國疾控中心和浙江省疾控中心，中國疾控中心主任高福亦為通信作者之一。調查於去年9月至10月進行，對象是來自浙江省、市、縣級的醫療和疾控工作人員。調查顯示，在疫苗緊急使用過程中，願意接種的人佔比42.46%；疫苗上市後，願意接種的人佔比27.65%，明顯低於一般市民約90%願意接種。

在疫苗緊急使用過程中，女性、碩士及以上學歷者和醫療人員的接種意願低。作者分析，高學歷人群接收的社交網絡信息更多、對疫苗有效性和副作用顧慮也更多。另外，男性比女性更願意接種，作者認為是因前者更可能參與一線救治和防控有關。因此作者認為，要令疫苗接種計劃成功，當局需制定針對性的策略，以解決醫療衞生人員對接種疫苗猶豫和不推薦的問題。