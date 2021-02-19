中央軍委頒授功勳　首度證至少4人死於中印邊境衝突

中印於去年6月爆發邊境衝突以來，中方從未正式公布事件中死傷人數。內地官方軍事新聞頻道周五（19日）報道，中央軍委向當時參與其中的軍官士兵頒授功勳，並首次證實4人死亡、1人受重傷。

報道指，去年6月在喀喇昆侖高原，外（印）軍公然違背與中方達成的共識，越線挑釁。在兩軍交涉和激烈鬥爭中，團長祁發寶身負重傷；營長陳紅軍，士兵陳祥榕和肖思遠為營救同伴英勇犧牲；士兵王焯冉則在前往支援途中，淹沒在冰河之中犠牲。對上述官兵，中央軍委分別頒授功勳，其中祁發寶獲授予「衞國戍邊英雄團長」榮譽稱號，陳紅軍獲追授「衞國戍邊英雄」榮譽稱號，陳祥榕、肖思遠、王焯冉均各追記一等功。

另在印度，陸軍北部戰區司令喬希日前接受印度電視台專訪稱，中印在脫離接觸的過程進展順利，指雙方每天早晚會開會和通電話交流行動情況，又透露印方通過衞星和無人機監控中方裝甲車和機械化部隊撤出過程，雙方也透過視像畫面檢查彼此活動。

喬希強調「中方在脫離接觸過程中表現出誠意」，又稱是次成功脫離接觸是印方「巨大成功」，在行動完成後48小時雙方會再舉行第十輪軍長級會談。內地官媒則引述分析人士稱，喬希的言論目的是為莫迪政府減壓。