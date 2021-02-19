美議員重提防止台灣遭侵略法案　促與大陸脫鈎

台海局勢持續緊張，美國參眾兩院去年分別提出《防止台灣遭侵略法案》，惟因美國總統大選關係未付諸審議。周四（18日）國會舉行會議，有共和黨議員在參眾兩院重提法案，內容是要求當大陸對台動武時，授權美國總統動用武力防衞台灣。另一共和黨參議員柯頓則指出，美國必需在各關鍵領域與大陸脫鈎。

提出法案分別是參議員史葛（Rick Scott）及眾議員雷斯琴薩萊爾（Guy Reschenthaler）。兩人分別發新聞稿表示，大陸圖支配全球的渴望已不是秘密，美國無法坐視不管，首先必須支持和平與民主的盟友台灣。法案是為展現美方對台灣及民主自由的承諾，同時進一步強化台美關係，也增強台灣對抗中國侵略的能力。

法案內容包括，要求強化台灣抵抗大陸進犯的能力、有限度授權美國總統可為特定目的出兵保衞台灣、協助台灣對抗大陸在台海建構的軍事威脅、要求大陸放棄以威脅武力統一台灣、鼓勵美國總統或國務卿訪台並與台總統會面、制定軍事行動協調機制以防大陸進攻台灣、敦促美國貿易代表與台方洽談雙邊自由貿易協定等。

柯頓同日在一場網絡會議上，發表對華經濟策略報告，內容鼓吹美國要改變戰略模糊，一旦大陸改變台海現狀，美國應伸出援手。他又聲稱要制裁從美國「竊取知識產權」的大陸公司，並鼓勵盟友一同加入。他引用美國前總統列根談及冷戰的經典演講《抉擇時刻》，認為美國再度走到命運抉擇的關鍵路口。