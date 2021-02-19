台行政院長回應採購BioNTech疫苗　下周赴立院接受質詢

台灣的桃園醫院早前爆發群聚感染新冠病毒，至周五（19日）恢復營運，行政院長蘇貞昌、衞福部長陳時中以及桃園市長鄭文燦，均有出席復工儀式。對於有媒體問及，大陸國台辦批評台灣買不到BioNTech疫苗是來自對岸阻撓，此說詞是無中生有。蘇貞昌回應表示，從疫情發生以來，陳時中步步為營、有憑有據，講話都是合情合理，從來都沒有信口雌黃。

蘇貞昌表示，此次有關疫苗的採購，秉持着對外採購、台灣內研發，雙軌並行，且採購都是多元進行，過程中難免有各種情況，但也從來沒有指涉任何人對我們怎樣，所有的政治口水，其實都不必無中生有。蘇貞昌還指，可以公開報告時，指揮中心會誠實、清楚讓大眾知道。

對採購德國BioNTech疫苗，陳時中表示，沒有跟上海復星接洽過，當所有的程序完成後，當然歡迎有疫苗，至於是否為500萬劑，他則說要照合約內容進行。

此外，立法院新會期敲定下周五（26日）展開，因台灣在國際疫苗的採購陷入瓶頸，國民黨團要求行政部門須針對疫苗整理進行專案報告並準備質詢；提案獲民眾黨、時代力量呼應，經朝野協商，敲定蘇貞昌、陳時中於當日赴立院完整說明疫苗採購現況。