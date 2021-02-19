扮台大博士騙父母千萬新台幣　不肖兒囚10個月

台灣桃園市郭姓男子10多年前以假的學生證，詐騙父母考上台灣大學電機碩士，之後又騙升為博士，還出國攻讀建築設計博士學位，甚至謊稱回台後擔任台大副教授，詐騙時間長達10多年。父母揭發事件後，控訴期間向兒子提供生活費、學費高達上千萬新台幣。法院周五（19日）裁定郭男犯詐欺取財、偽造文書罪，判處10個月徒刑。

檢察官起訴時指出，35歲的郭男2004年時原本就讀某私立大學，2007年起向父母謊稱受到老師肯定，獲得非常高的研究分數，可直接跳級入讀台大電機碩士班，甚至能成為最年輕的博士班學生，之後要赴加拿大攻讀室內設計與建築博士學位。直到2017年郭男要求外婆將房產過戶給他，父母才開始起疑心，致電台大詢問後才發現郭男的學歷、資歷全是造假，一怒下得向兒子提告。郭男在法院上坦承曾用假學生證騙父母，但否認以此詐取百萬元新台幣以上的學費、生活費。

郭男在法庭上表示，會向父母拿錢，是因為他從小替家裏的宮廟辦事，但費用全被母親拿走，只是想取回應得金額。法院根據匯款紀錄，認定郭男2007年起佯稱唸台大電機碩士、赴美攻讀，向父母騙取16.5萬元（新台幣，下同，約4.57萬港元），並曾購買偽造台大碩士學生證，故依詐欺取財、偽造文書罪作出上述判刑，得易科罰金。至於其父母稱被騙取900萬元（約249.7萬港元）部分，因父母說詞不一，且證據不足，判郭男無罪。