市民春節如常接種疫苗　官方稱患高血壓需視乎情況

北京市去年底公布分兩階段替市民免費接種新冠疫苗，目標是先於春節前完成9類重點人群接種，之後擴展至其他市民。據內媒報道，當地多區於春節開始已陸續啟動次階段的疫苗接種工作，目標是於今年5月完成全部接種。北京市疾控中心周五（19日）表示，部分患高血壓人士也可接種疫苗。

在通州區馬駒橋鎮一處接種地點，周二（16日）市民戴上口罩排隊等候，現場有十多名穿防護衣的工作人員維持秩序。當地組織各社區和村採用電話和上門方式，對18歲至59歲的市民進行登記，並替符合接種條件的人預約。截至周三（17日），登記預約人數已逾58萬人，其中第一針預約接種人數預計超過50萬人。相關補種工作目標於6月底前完成。

而在西城區，全區共開放16個接種點、50個接種台。由上周四（11日）至周三，區內接種場所持續開放。有上班族表示，沒想到過節也能接種疫苗，感到很方便。而在朝陽區，今年春節截至周三下午4時，已累計接種疫苗4,175劑。據報道，各區啟動疫苗接種工作，均按照「知情、自願、免費」的接種原則。

北京市疾控中心周五在官方微博發文，回應市民對接種疫苗的問題時稱，市民如患嚴重肝腎病、藥物不可控制的高血壓、糖尿病併發症或惡性腫瘤等，均不可接種新冠疫苗。但患高血壓，在藥物維持血壓正常的情況下，原則上可依醫生吩咐接種。