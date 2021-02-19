首批新冠疫苗下周抵台　3類人率先安排接種

台灣於周五（19日）舉行的新冠疫情記者會上表示，首批由英國藥廠阿斯利康與牛津大學共同研發、為數20劑的新冠疫苗，最快下周抵台，並可於下月起接種。台疫情指揮中心發言人莊人祥稱，將安排3類人首先接種。

該首批運抵台灣的疫苗，是通過全球取得機制（COVAX）獲得。優先獲安排接種的人群包括中央及地方重要防疫人員、可能接觸個案的一線醫護及協助送餐人員，以及在機場協助運送個案的工作人員。

早前爆發群聚疫情的衞福部桃園醫院周四準備復工，陳時中上午曾前往巡視，指醫院準備齊全。至於醫院何時重新收治新冠肺炎確診患者，他表示應該很快，不過會交由醫院院長徐永年決定。因應疫情趨緩，陳時中指下月會討論重啟讓外地人入境的措施，至於高鐵開放飲食、自由座的安排，仍要與交通部確認，料下周會對外公布。

疫情指揮中心周五公布新增一宗境外輸入無症狀確診病例，患者是來自印尼的20多歲男性移民工。至今當地累計941人確診，當中9人病亡。