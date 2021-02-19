華否認美媒報道指　新疆再教育營女性遭輪姦

中國新疆再教育營被指存在維吾爾族女性受到系統性輪姦及性虐待的情況，美國傳媒周五（19日）引述一名前教官及兩名聲稱曾被囚禁營內的婦女，憶述遭受或聽聞性侵的經歷。中國外交部否認指控，並駁斥有關媒體散布不實消息，強調營內學員及婦女的基本權利受到保護。

報道引述來自烏茲別克的新疆小學老師西迪克（Qelbinur Sidik）指，她2017年被迫在營內關押女囚的大樓內教書3個月，首日就看到有死於大出血的維吾爾族婦女被擔架抬走，約100名學生則手腳戴上鐐銬。營內女警向西迪克透露，男同事晚上喝酒時會互相炫耀如何強姦及折磨婦女。西迪克稱營內所見所聞令她不安，她目前已逃到荷蘭，丈夫生死不明。

聲稱曾被囚禁在再教育營的濟亞武杜（Tursunay Ziyawudun）及賈利洛瓦（Gulbakhar Jalilova）指，營內出現有組織的大規模強姦，約21名女子會被帶到牢房內，期間只有小量食物和水，每天只能如廁一次，並需在3至5分鐘內完成，否則會遭電棒攻擊。她曾遭多名男警員輪姦，認為其他女性可能有同樣遭遇，她亦受電擊虐待、拳打腳踢及強制絕育。濟亞武杜前年離營與丈夫團聚，但出現盆腔膿腫、陰道出血及肺結核等症狀，緊急送往美國治療後摘除了子宮。

報道承認未有證據證實上述說法，中國外交部向美媒發聲明批評報道毫無事實依據，否認在新疆進行種族滅絕，希望相關傳媒可以分辨對錯，不受假新聞及有偏見的報道誤導，強調新疆再教育營保護營內人員的基本權利。中方早前亦多次澄清和駁斥，有關營內系統性輪姦及強迫絕育的報道純屬無稽之談，直指受訪者是「演員」。