北韓前貿易相李龍男任駐華大使　加強中朝經濟關係

北韓外務省周五（19日）宣布更換駐華大使池在龍，任命內閣副總理、前貿易相李龍男接任。分析相信，北韓改派身為貿易專家的李龍男任駐華大使，目的是加強與中國的經濟合作。

61歲的李龍男是北韓已故領袖金正日的親信，以及最高司令部第一副司令李明秀的侄子，李明秀在現任領袖金正恩執政後曾任人民保安相和人民軍總參謀長。李龍男是一位貿易專家，曾任貿易省（對外經濟省前身）副相、貿易相、對外經濟相，2019年起擔任政治局候補委員兼內閣副總理。

分析認為，北韓今次任命是為了向傳統友邦、最大貿易夥伴中國派遣貿易專家，遵循勞動黨第八次黨大會提出通過自力更生擺脫經濟困境的方針。北韓早前亦委任曾為最高領導人翻譯員的金成男為勞動黨國際部長，現時又調派李龍男赴華，可能是希望在中美矛盾升級情況下加強與中國的外交關係，進一步深化中朝經濟合作。

今次換人亦有新老交替意義，79歲的池在龍於2010年赴華履新，被視為金正恩姑丈張成澤的親信。他在張成澤被處決後積極開展對華外交，對鞏固金正恩領導有不少貢獻。